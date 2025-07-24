Депутат Топилин предлагает запретить деятельность юристов по списанию долгов

С сентября 2025 года рекламу юридических контор, предлагающих услуги по процедуре банкротства, нужно будет маркировать. Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин считает, что их деятельность в России нужно запретить.

«Мы увидели, что появилось большое количество услуг, в первую очередь в интернет-рекламе, когда юридические компании предлагают пройти процедуру банкротства тем, у кого есть долги, кто не может с ними расплатиться. Преподносится это так, что все бесплатно и ничего за это не будет. Пришлось внести изменение в закон о рекламе. С сентября этого года будет обязательным предупредительная надпись о том, что перед тем, как обращаться за такими услугами, нужно обратиться в свою кредитную организацию. Ведь именно они объяснят и подскажут, как реструктурировать долги», — сказал Топилин журналистам.

Он объяснил, что граждане, которые осознают, что не в состоянии обслуживать свои долговые обязательства, могут обратиться в МФЦ за бесплатной консультацией.

По словам Топилина, юридические компании, которые обещают списать долги, за оплату своих услуг берут около половины от суммы задолженности.

«Я вообще считаю, что нужно не рекламу их запрещать. Мне кажется, это вообще должно быть незаконной услугой», — резюмировал Топилин.