Депутат предложила программу господдержки бизнеса многодетных

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова предложила создать меры господдержки для многодетных родителей, занимающихся бизнесом. Обращение она отправила премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает RT .

Парламентарий отметила, что демографическая обстановка в стране требует от властей оперативного внедрения эффективных решений, способствующих значительному росту рождаемости.

«В сложившихся условиях одной из наиболее действенных стратегий является всесторонняя поддержка многодетных семей, а также создание стимулов к становлению многодетными», — отметила Лантратова.

Она считает, что государственная поддержка должна не только улучшать финансовое положение таких семей, но и повышать их статус, укрепляя в обществе представление о многодетности как о признаке благополучной и успешной жизни. Важным инструментом в этом направлении могла бы стать госпрограмма, поощряющая предпринимательскую инициативу среди многодетных родителей.

В частности, депутат рекомендовала изучить возможность расширения льготного кредитования для малого бизнеса, которым владеют многодетные граждане. Также Лантратова предложила увеличить список отраслей экономики, работа в которых позволяет многодетным предпринимателям получать дополнительные льготы по сравнению с текущим перечнем.

По ее словам, внедрение этой инициативы поможет поддержать многодетных, стремящихся открыть свое дело, повысит их благосостояние и финансовую устойчивость, усилит престиж многодетности и покажет удачные примеры семейного бизнеса.

Кроме того, такая программа может побудить уже действующих бизнесменов заводить больше детей, что в будущем способно сформировать тенденцию к многодетности среди российских предпринимателей, добавила она.

«На основании изложенного прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, оценить целесообразность инициативы по разработке специальной государственной программы, направленной на поддержку предпринимателей, являющихся многодетными родителями, и представить позицию Правительства Российской Федерации по данному вопросу», — написала парламентарий.