Депутат Мособлдумы представил законопроект в сфере муниципальной службы

Председатель комитета по местному самоуправлению Барсуков Владимир Николаевич на 82 заседании Мособлдумы предложил проект закона, касающийся целевого обучения муниципальных служащих в Московской области, передает пресс-служба аппарата фракции КПРФ в Московской областии

«Теперь правом участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом обучении будут обладать граждане, владеющие государственным языком Российской Федерации, получающие профессиональное образование соответствующего уровня впервые (не только за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, как предусмотрено действующей редакцией, но и за счет средств физических и (или) юридических лиц) не имеющие обязательств по ученическому или иному договору, влекущему возникновение трудовых отношений после окончания обучения», — сказал он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что существует большой запрос со стороны малого и среднего бизнеса на участие в подготовке будущих кадров в колледжах. С предложением привлечь малое и среднее предпринимательство к этой работе Андрей Воробьев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

«Обсудили такую возможность с коллегами. Рад, что наша инициатива получит федеральную поддержку», — отметил Воробьев.