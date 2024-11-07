Депутат Мособлдумы Маликов дал советы МСП по работе при высокой ставке ЦБ РФ

В условиях повышенной ключевой ставки Центрального банка РФ бизнес сталкивается с новыми вызовами: кредиты становятся дороже, доступ к финансированию сложнее, а покупательная способность клиентов может снижаться. Тем не менее в этой ситуации есть возможности для оптимизации и роста. Об этом РИАМО сообщил депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия», региональный координатор проекта «Выбирай свое» Сергей Маликов.

В Подмосковье действует ряд мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях высоких ставок.

«Воспользуйтесь субсидиями и грантами, доступными на уровне региона, программами компенсации процентной ставки и льготного кредитования. Поддержка предоставляется в разных отраслях: от производственного сектора до торговли и услуг», — обозначил Маликов.

В условиях дорогих кредитов важно внимательно следить за финансовым здоровьем бизнеса. Депутат советует рассмотреть возможность отказа от долгового финансирования на неопределенный период и сосредоточиться на увеличении прибыли за счет внутренних резервов.

«Разработайте план по оптимизации расходов: ищите способы снизить издержки, например, на аренду, закупки и логистику. Если же финансирование необходимо, ищите программы с субсидированными ставками или сотрудничайте с банками, которые предлагают особые условия для МСП», — сказал Маликов.

Парламентарий также советует рассмотреть возможность совместной деятельности с другими малым бизнесом в Подмосковье. Объединение ресурсов и усилий поможет снизить затраты на логистику, маркетинг и даже производство. Консолидация позволяет легче и экономнее адаптироваться к повышенным издержкам и снижению покупательской способности.

В условиях снижения покупательной способности внутри страны депутат также советует рассмотреть возможность выхода на внешние рынки. В Подмосковье действует ряд программ, поддерживающих экспорт, включая льготы и субсидии.

«Если ваша продукция конкурентоспособна на международном уровне, экспорт может стать новым источником дохода и компенсировать временное снижение спроса на внутреннем рынке», — добавил Маликов.

Если бизнес зависит от импортных материалов или компонентов, депутат советует рассмотреть возможность перехода на российских поставщиков. Это поможет снизить зависимость от колебаний валютных курсов и повысить устойчивость бизнеса. К тому же, поддержка местных производителей — это вклад в развитие экономики Подмосковья.