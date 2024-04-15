Депутат Мособлдумы Дениско ознакомился с работой мебельной компании в Люберцах

Депутат Мособлдумы фракции «Единая Россия» Дмитрий Дениско в рамках партийного проекта «Предпринимательство» ознакомился с работой мебельной компании «Кухни Триволи» в городском округе Люберцы. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«Это — лидер российского рынка. Продукцию здесь производят из отечественного сырья и на высококлассном оборудовании с применением минимальной доли ручного труда. Хозяйки давно высоко оценили кухни этой марки. Руководству фирмы рассказал о мерах поддержки бизнеса, о проекте «Единой России» «Предпринимательство», муниципальным куратором которого являюсь», — отметил Дениско.

Он напомнил, что в Подмосковье существуют разные меры поддержки для предприятий. Всю подробную информацию о них можно найти на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.