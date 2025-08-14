Депутат Матвеев предложил закрыть в России микрофинансовые организации

Начиная с 2026 года россиянам с долгами перестанут быть доступными микрозаймы. На фоне этого депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил, что микрофинансовые организации (МФО) в целом не нужны в России из-за достаточного количества действующих банков.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил о планируемых ограничениях для МФО. Среди новых мер — запрет на получение более одного микрозайма, снижение максимальной переплаты до 100% и введение трехдневного периода охлаждения при оформлении займа.

Представитель Государственной Думы Матвеев в интервью радиостанции Sputnik выразил мнение о необходимости полного запрета микрофинансовых организаций, считая их существование бессмысленным.

Аксаков в свою очередь отметил, что к нему обращаются граждане, которые из-за небольших займов в итоге теряют свое жилье.

«Ко мне приходят на прием люди, которые взяли кредит в 50 тысяч рублей, а через какое-то время они лишаются жилья. У нас уровень грамотности людей, степень их доверчивости такая, что без государственного надзора за этой сферой не получится», — цитирует Sputnik заявление Аксакова.

Финансовый эксперт Игорь Костиков отметил, что микрофинансовые организации продолжают обходить существующие ограничения и выдавать займы людям, чьи доходы не позволяют справиться с кредитной нагрузкой. По его мнению, проживание в долг свидетельствует о недостаточной финансовой грамотности граждан. Костиков предложил прекратить накапливать задолженности и рассмотреть возможность банкротства как один из вариантов решения проблемы.