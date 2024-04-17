Депутат Маликов: в Подмосковье все больше выпускают экологически чистых продуктов

По словам парламентария, в г. о. Красногорск в Московской области на протяжении 8 лет производится тыквенное масло из штирийской тыквы на предприятии «ЭкоРегион». Кроме того, завод выпускает травяные чаи, мед, сухофрукты.

В рамках партийного проекта «Выбирай свое» депутат ознакомился с новой линейкой продукции компании — цитрусовым джемом, который производится на территории Московской области и уже активно реализуется на полках супермаркетов.

«Обычно, у нас представление о цитрусах, что это такая экзотика. Мандарины, традиционно на Новый год, а так в обыденной жизни люди едят цитрусы, но не в таком количестве, которому нужен организм. В связи с этим нехватка витамина С, простуды, заболевания. Подмосковная компания презентовала новую продукцию — цитрусовый джем с таким интересным названием „4 цитруса“, — сказал Маликов.

Он отмечает несколько плюсов: во-первых, это отечественный продукт, который произведен в Московской области. Следующий аспект — состав и калорийность продукта: на первом месте идут цитрусы, что делает продукт натуральным, полезным и низкокалорийным.

Координатор проекта «Выбирай свое» в ходе очередного визита отметил, что Московская область всегда занимает лидирующие позиции в стране по производству пищевой продукции.

«Московская область может прокормить всю Россию. Посмотрите, сколько у нас пищевых предприятий. Кроме того, у нас высокоразвитое сельское хозяйство в регионе. Необходимо в обязательном порядке поддерживать начинающие предпринимателей в пищевой отрасли. Где-то скоординировать их, объяснить, что нужно и т. д. И прекрасно, что наши развивающиеся компании пополняют линейку и могут радовать своими гастрономическими изысками», — заключил парламентарий.