В частности, в поселке Мечниково Красногорска расположено производство, специализирующееся на выпуске чайной продукции, включая травяные чаи. Производственный комплекс компании оснащен современным оборудованием. Это оборудование позволяет производить широкий ассортимент продукции, используя различные форматы упаковки. В торговых сетях их можно встретить в виде торговых марок «Сердце Алтая» или «Зеленая гора».

Депутат напомнил, что травяные чаи имеют ряд преимуществ перед традиционными напитками, такими как кофе или черный чай. Во-первых, они содержат меньше кофеина, что делает их более подходящими для людей, чувствительных к кофеину или желающих ограничить его потребление. Во-вторых, травяные чаи богаты антиоксидантами, витаминами и минералами, которые способствуют общему укреплению здоровья и иммунной системы.

Например, липовый чай известен своими успокаивающими свойствами и способностью улучшать качество сна. Ромашка, иван-чай, мелисса и мята также оказывают успокаивающее действие, помогая снизить стресс и улучшить настроение. Кроме того, травяные чаи могут способствовать нормализации работы желудочно-кишечного тракта, снижению уровня холестерина и выведению токсинов из организма.

«В моем рационе часто присутствуют травяные чаи, один из моих фаворитов — „таежный аромат“ от торговой марки „Сердце Алтая“. Я бы хотел напомнить, что травяные чаи ни в коем случае нельзя заливать кипятком, таким образом теряются все полезные свойства. Лучше остывшей горячей водой и, по возможности, подогревать чай на свечке», — сказал парламентарий.

Однако, несмотря на все преимущества, важно помнить, что травяные чаи могут иметь противопоказания и взаимодействовать с некоторыми лекарствами. Поэтому перед началом регулярного употребления травяных чаев рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания или вы принимаете какие-либо медикаменты.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.