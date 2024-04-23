Депутат Маликов рассказал о важности создания благоприятных условий для бизнеса

В рамках федерального партийного проекта «Выбирай свое», депутат Мособлдумы Маликов Сергей совместно с нотариусами Павлом Губочкиным и Виктором Калиниченко провели семинар-совещание для предпринимателей Московской области.

«Проводя совместные с президентом союза ТПП Московской области приемы для наших бизнесменов, в наш адрес поступают вопросы, которые требуют юридического консультирования и дачи пояснений. Сейчас одним из актуальных институтов стала дистанционная сделка, огромное количество вопросов поступает по конвертируемым займам. К примеру, ко мне обратился ряд предпринимателей, и они уточняют про основные условия для договора конвертируемого займа помимо существенных условий договора займа. Подобные семинар-совещания помогают нашим предпринимателям верно проводить различного рода сделки», - сказал Маликов.

По его словам, есть очевидные инструменты, которые созданы законодательством и ориентированы на какие-то текущие потребности, а также на практику других зарубежных стран, где они уже были успешно применены.

«Хотелось бы довести до сведения наших предпринимателей и бизнесменов о том, какие инструменты есть, как нотариус может помощь в достижении тех целей, к которому стремиться предприниматель. На семинаре были озвучены причины, по которым, соответственно, иногда необходимо скрывать свою причастность к бизнесу, которые разделены на законные или не законные. И, конечно же, чтобы не было злоупотребление данной возможностью. Также затронули такую тему: заключается польза нотариуса, когда предприниматели или контрагенты находятся в разных регионах страны с целью заключения договорах у разных нотариусов», - заявил Губочкин.

В мероприятии приняли участие члены торгово-промышленной палаты Московской области, представители органов региональной власти и местного самоуправления, муниципальные координаторы проекта «Выбирай свое», представители бизнеса в различных отраслях: малый и средний бизнес, производители сельхоз- и пищевой продукции.

По итогам встречи были обсуждены юридические вопросы, касающиеся ведения бизнеса, а также взаимодействия с нотариусами. Те вопросы, которые требуют более детального подхода, будут взять на контроль координатором проекта Сергеем Маликовым, а также ответственными лицами.