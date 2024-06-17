Депутат Маликов: проект «Выбирай свое» - лидер по реализации в России

Проект «Выбирай свое» признан одним из лучших в реализации в Российской Федерации, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия», координатор партийного проекта «Выбирай свое» Сергей Маликов.

Депутат получил федеральную награду за эффективную реализацию партийного проекта «Единой России» — «Выбирай свое».

Во время заседания общественного совета проекта «Выбирай свое» Маликов поблагодарил коллег-муниципальных координаторов проекта за совместную и успешную работу.

«Эта общая совместная победа, заслуженное признание нашей командной работы совместно со всеми – с координаторами в городских округах, с главами-городских округов - секретарями местных отделений, с президентом ТПП МО, председателем общественного совета Денисом Французовым. Московская область вносит значительный вклад в развитие технологического и идеологического суверенитета страны», - сказал парламентарий.

В ходе доклада депутат отметил, что на территории Московской области 40 городских округов задействованы в реализации проекта.

«Мы первый субъект Российской Федерации, которые показали правильную связку власти и бизнеса. Мы второй год успешно реализуем на Подмосковной земле награду-премию «Выбирай свое» и вручаем самым лучшим нашим предпринимателям и сотрудникам. Кроме того, по итогам проведенного заседания общественного совета было принято решение внутри проекта открыть новое направление «Приглашай своих», целью которого будет межмуниципальная кооперация – это обмен опыта предпринимателей с разных городских округов. Надо возрождать те самые горизонтальные скрепы», - добавил Маликов.