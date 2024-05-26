Предприниматели являются энергией экономики Московской области, а власти помогают им в реализации своих планов, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия», координатор партийного проекта «Выбирай свое» Сергей Маликов.

Традиционно, 26 мая, в День российского предпринимательства чествуют лучших представителей нашего бизнеса. В рамках партийного проекта «Выбирай свое» в Московской области стартовали мероприятия, посвященные предпринимателям. Представлены различные форматы: это круглые столы, бизнес-завтраки, панельные сессии.

В ходе встречи с красногорскими предпринимателями депутат Госдумы ФС РФ, федеральный координатор проекта «Выбирай свое» Сергей Морозов отметил, что в экономике Московской области задействовано порядка 1 300 крупных и средних промышленных предприятий, малый и средний бизнес представлен в количестве 461 тыс. компаний.

«Рост численности занятых в МСП с 2020 года составил более 35% Все это благодаря существенным мерам поддержки в регионе, таким как субсидии, гранты, поручительства, компенсации на приобретение оборудования, субсидии на поддержку социальных предпринимателей, льготные кредиты и поручительства», — сказал Морозов.

Депутат Госдумы добавил, что губернатор Московской области Андрей Воробьев и правительство региона делают очень много для поддержки предпринимателей и импортонезависимости региона и всей страны.

Кроме того, федеральный координатор проекта «Выбирай свое» отметил высокую работу и вовлеченность в реализацию проекта Московской области, наградив координатора проекта в Подмосковье Сергей Маликова.

«Несомненно, это общий вклад, благодарю за поддержку секретаря РИК, председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, всю команду МОРО „Единая Россия“ и всех наших муниципальных координаторов и тем, кто активно помогает в развитии и реализации проекта „Выбирай свое“, — поблагодарил за удостоенную награду Маликов.

Подытожив выступление, депутат Мособлдумы добавил, что вовлеченность городских округов Московской области в реализацию проекта «Выбирай свое» за последние 2 года превысила показатели в более 2,5 раз.