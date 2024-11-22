Депутат Маликов: Подмосковье расширяет мощности по производству цветных масел

В Московской области 25% предприятий задействованы в производстве пищевых продуктов. Это лидирующие показатели от общего производства. Одними из трендов направлений в «пищевке» стали экопродукты, в Подмосковье такие компании также набирают обороты. Об этом РИАМО сообщил депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» и региональный координатор проекта «Выбирай свое» Сергей Маликов.

В рамках партийных проектов «Выбирай свое» и «Российское село» депутаты Мособлдумы, члены фракции «Единая Россия» Сергей Маликов и Игорь Исаев провели рабочее выездное совещание на тему популяризация натуральных растительных масел холодного отжима и предоставления мер поддержек для производителей пищевой продукции.

Площадкой для дискуссии выступило предприятие ООО «ТД ЭкоРегион», которое представлено в сетях торговыми марками «Радость труда», «Зеленая гора» и «Сердце Алтая».

Маликов отметил, что сейчас каждый человек с правильным и грамотным внимание относится к своему здоровью.

«Сейчас правильное питание — это не мода, это необходимость. Нужно вводить простые правила: по утрам стакан воды, кому можно, чайную ложку тыквенного масла, чтобы разгонять желчь. И, конечно же, везде должен быть баланс. Нами, депутатами, ведутся обсуждения, как на законодательном уровне закрепить основы здорового образа жизни», — сказал Маликов.

По словам Исаева, развитие сельского хозяйства на территории Подмосковья, в том числе и производство экопродуктов, способствует созданию многоуровневой экономической системы, где каждое новое предприятие поддерживает фермеров и дает толчок к развитию местных инициатив.

«Наличие таких производителей, как „ЭКОРЕГИОН“ — это не только возможность для жителей получать качественные и полезные продукты, но и шанс для молодежи найти работу в растущей отрасли», — добавил Исаев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.