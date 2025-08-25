Депутат Говырин: новые правила расчета зарплаты начнут действовать с 1 сентября

Депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что с началом осени в РФ начинает действовать целый блок изменений, касающийся труда, расчетов и бытовых ситуаций, и большинство из них затрагивает повседневные практики, сообщает RT .

«Главное для работников — новые правила расчета оплаты ночных смен. Теперь минимальная надбавка закреплена федерально: не менее 20% от часовой тарифной ставки или оклада, пересчитанного на час», — отметил Говырин.

По его словам, ранее работодатель мог ставить меньше, ориентируясь на свои акты и старое постановление, а с сентября нижняя планка едина для всех. Поэтом и при подработках в ночные часы, например, в охране, на транспорте или в торговле, доплата должна быть внятно рассчитана.

Кроме того, как уточнил депутат, был переработан порядок исчисления средней зарплаты. В документ включили подробные списки выплат, учитывающихся в обязательном порядке, когда идет расчет работнику отпускных, командировочных или выходных пособий.

Парламентарий подчеркнул, что также при этом исключаются временные периоды болезни, отпуска по беременности и уходу за ребенком, простоя не по вине сотрудника.

Он добавил, что среди новшеств — отдельный порядок расчета среднемесячного заработка при выплате выходного пособия. Его закрепили, как среднее за 12 месяцев, которые предшествуют увольнению работника. Такой подход исключает возникавшие ранее споры при резких колебаниях заработной платы.