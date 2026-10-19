Депутат Госдумы Каплан Панеш предложил ввести налоговый вычет на услуги сиделок

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил включить расходы на уход за пожилыми в перечень социальных налоговых вычетов, сообщает Life.ru .

По оценке депутата от ЛДПР, услуги сиделки стоят от 40 тыс. рублей в месяц, а уход за человеком с деменцией может обходиться более чем в сотни тысяч. Бытовой уход обычно не относится к медицинским услугам, поэтому семьи не могут получить вычет на лечение за такую помощь.

«Если человек официально нанял помощника для мамы или папы — часть расходов должна возвращаться через НДФЛ», — заявил Панеш.

Депутат предлагает учитывать расходы на уход за собой, родителями или супругами пенсионного возраста. Лимит составит 150 тыс. рублей расходов в год. При ставке налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 13% это позволит возвращать до 19,5 тыс. рублей ежегодно.

Панеш также предложил упростить оформление вычета: организации, оказывающие услуги по уходу, могли бы передавать сведения напрямую в налоговую службу. Получателям тогда не придется собирать справки и заполнять декларацию.

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