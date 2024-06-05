Депутат Голубев: принцип налоговых изменений отвечает запросу справедливости

Налоговые изменения в РФ, точнее их принцип, отвечают запросу справедливости — кто больше зарабатывает, тот и больше помогает обществу, сообщил РИАМО председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

«Налоговые изменения, которые сейчас активно обсуждаются в обществе, в Госдуме, конечно же, на мой взгляд, назрели. Считаю те предложения, которые звучат, очень верными и правильными. Изменения налоговой системы отвечают запросу справедливости — кто больше зарабатывает, тот и больше помогает обществу», — сказал Голубев.

По его мнению, совершенствование налоговой системы не ущемляет чьи-то права. Можно провести аналогию с другими странами.

«Если сравнивать с другими странами — взять, например, Китай, западные страны — там под 50% налоги. Здесь же у нас люди с доходом свыше 50 млн рублей будут платить всего лишь 22% от своих доходов. Для основной части населения нашей страны, у которых заработок меньше 200 тыс. рублей в месяц, ничего не изменится — они как платили 13%, так и будут платить», — отметил парламентарий.

Обсуждаемые изменения признаны выстроить справедливую и сбалансированную налоговую систему в стране. Подавляющего большинства россиян эти изменения не коснутся. Из 64 млн работающего населения прогрессивное налогообложение затронет только 2 млн человек — это лишь 3,2%. При этом в выигрыше окажется большое количество семей с детьми.