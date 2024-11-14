Депутат ГД Аксаков: вклады россиян не будут блокировать для борьбы с инфляцией

Как заявил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков, вклады россиян не будут блокировать в стране, чтобы бороться с инфляцией. Об этом сообщает «Маяк» .

Ранее начали распространяться слухи о том, что якобы счета россиян заблокируют для борьбы с инфляцией.

«Ясно, что этот бред вброшен противниками страны. <…> Люди у нас доверчивые», — сказал парламентарий.

Как пояснил Аксаков, это делается, чтобы расшатать финансовую систему России.

По его словам, история 1990-х годов приучила жителей страны к таким действиям, но сегодня такого не будет. Он допустил, что Центробанк не будет повышать ставку, так как ситуация уже находится под контролем.