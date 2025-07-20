Депутат ГД Аксаков: ключевая ставка может опуститься до 15% до конца года

Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что до конца текущего года ключевая ставка в России может уменьшиться до 15%, сообщает ТАСС .

6 июня ЦБ РФ после длительного периода сохранения ключевой ставки в 21% годовых снизил ее уровень ее до 20%. Следующее заседание по данному вопросу пройдет 25 июля. В то же время Банк России считает необходимым продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики.

По словам парламентария, чтобы стабилизировать состояние отечественной экономики, но не разогнать инфляцию, ключевая ставка в стране должна быть в районе 7%. В этом случае гражданам будет выгодно брать кредиты и появятся условия для их обслуживания.

«Мы рассчитываем, что уже на следующий год это произойдет. В этом году разные варианты, но сейчас пока предполагаю, что до 15% к концу года ключевая ставка снизится», — заключил Аксаков.