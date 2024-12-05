Малый и средний бизнес быстро адаптируется к рыночным изменениям

Малый и средний бизнес обладает преимуществом в быстрой адаптации к рыночным изменениям. Как отметил Александр Демин, председатель комитета Госдумы по МСП, в ходе «Открытой студии» в Уфе, бизнес такого масштаба находится на переднем плане изменений, сообщает «ФедералПресс» .

«Он стоит в авангарде изменений как с точки зрения внедрения информационных технологий, так и адаптации к среде», — отметил эксперт.

Депутат также акцентировал внимание на новых налоговых изменениях, которые увеличивают нагрузку на предприятия с оборотом свыше 60 миллионов рублей. Для бизнеса с оборотом от 200 до 450 миллионов рублей предусмотрена увеличенная ставка налога на упрощенной системе налогообложения.

Демин добавил, что результаты следующего финансового года покажут, насколько эффективны такие изменения с точки зрения бремени для предпринимателей.

В условиях экономической неопределенности он подчеркнул необходимость повышения производительности труда, что поможет снизить влияние высоких процентных ставок по кредитам и новую налоговую нагрузку.