Депутат Бессараб: в 2025 году пенсии будут проиндексированы на 7,3%

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что 1 января 2025 года пенсии проиндексируют на 7,3%, сообщает Общественное Телевидение России .

«С 1 января порядка 36 миллионов получателей страховой пенсии, это как работающие, так и не работающие пенсионеры, получат повышение — их пенсии будут проиндексированы на 7,3%», — отметила она.

В апреле проведут индексацию социальных пенсий, а в октябре ожидается повышение для тех, кто получает военные пенсии. Все перерасчеты будут осуществляться автоматически, поэтому россиянам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные документы.

Как уже упомянула Бессараб, с 1 января выплаты для работающих пенсионеров увеличатся на 7,3% — в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции на конец 2024 года.

На такой же процент вырастут выплаты у тех, кто уже на пенсии. Размер повышения составит 1,6 тысячи рублей, а средняя пенсия достигнет 24,1 тысячи рублей. По словам Бессараб, некоторым пожилым россиянам прибавка будет начислена чуть раньше кануна Нового года.

Граждане, которые получают пенсию с третьего по восьмое число каждого месяца, смогут получить уже увеличенную январскую пенсию в декабре, пояснила она.

С 1 апреля социальная пенсия вырастет на 14,75%. Как отметила парламентарий, этой пособие будут получать 3,6 миллиона человек, включая инвалидов, детей-сирот и тех, кто не успел заработать нужный стаж.

Средний размер социальной пенсии повысится с 13 475 до 15 456 рублей.

Следует учитывать, что, если у человека есть право на страховую и социальную пенсии, то он должен выбрать только одну из них.

Кроме того, военные пенсии, традиционно индексируемые с 1 октября, вероятно, вырастут примерно на 4%. С января сумма военной пенсии также увеличится до 89,83%.

Минимальные пенсии зависят от прожиточного минимума в регионе: если сумма меньше, государство дополняет до нужного уровня.