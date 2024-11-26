Депутат Аксаков: если бы антироссийских санкций не было, их стоило бы придумать

В последние годы в России удалось значительно продвинуться вперед и внедрить в жизнь многие интересные финансовые инструменты, поэтому если бы санкций не было, их стоило бы придумать, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Сравнивая весь период работы в Госдуме, я могу сказать, что последние годы мы интенсивно работали над тем, чтобы внедрять самые интересные финансовые инструменты в нашей стране», — сказал депутат, выступая на IX Международном форуме Финансового университета.

В качестве примеров депутат привел реформу негосударственных пенсионных фондов. По его мнению, НПФ стали интересны людям и сейчас уже можно говорить о триллионе рублей, привлеченных через НПФ, а будет еще больше.

«В этом году появились ИИС-3 (индивидуальные инвестиционные счета — прим. ред.) и уже около 300 млрд рублей частных инвесторов через этот институт привлечено и вливаются в экономику», — сообщил депутат.