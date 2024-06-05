Денис Французов: из-за изменения налоговой системы уровень комфорта в МО вырастет

Дополнительные средства от выстраиваемой прогрессивной шкалы налогообложения только улучшат уровень и комфорт проживания в Подмосковье, сообщил РИАМО президент союза торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов.

«Московская область во главе с губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым, реализуя бюджеты разных лет, всегда делает упор на людей и их уровень жизни. Поэтому уверен, что дополнительные средства только улучшат уровень и комфорт проживания в нашем Подмосковье», – сказал Французов.

Он подчеркнул, что Россия - социально-направленное государство, так как это следует из основного закона РФ – Конституции.

Владимир Путин всегда подчеркивает важность сохранения социальной направленности и ее развития, добавил Французов.

«В текущих условиях бизнесу необходимо задумываться о развитии не только себя, но и других направлений вместе с субъектами и своим государством. По многим проектам реализуемых нашей страной необходимы дополнительные резервы», – отметил президент союза торгово-промышленной палаты.

С 2025 года в России планируют выстроить справедливую налоговую систему. Законопроект уже направили на рассмотрение в Госдуму. Налоговые изменения давно обсуждались в обществе и экспертных группах.

При этом введение прогрессивного налогообложения коснется только граждан с высокими доходами.