Дело против Дурова обернется серьезным ударом по облигациям Telegram

Эксперт: арест Дурова и уголовное дело против него плохо повлияет на инвестиции

Основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов», инвестор Евгений Ходченков заявил, что непродолжительный арест Павла Дурова и уголовное дело могут плохо повлиять на котировки облигаций Telegram, сообщает RuNews24.ru .

«В конечном счете, вера инвесторов в Telegram может пошатнуться, если не будет ясного и уверенного ответа на текущие вызовы», — сказал эксперт.

По его словам, важно понимать, что в условиях кризиса компании, которые зависят от своих основателей, могут ждать резкие колебания на финансовых рынках.

Он добавил, что инвесторы терпеть не могут неопределенность, и затянувшаяся ситуация может серьезно подорвать их доверие к компании.

Еще одна опасность — это долговая нагрузка Telegram. Рост облигаций увеличит стоимость заимствований и может в будущем усложнить финансирование проектов, заключил Ходченков.