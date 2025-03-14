Дело покупателя: экономист раскритиковал идею самозапрета на онлайн-покупки

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что внедрение самозапрета или лимита на покупки на онлайн-платформах — это давление маркетплейсов на правительство.

«Торговые сети не хотят терять свои позиции и, соответственно, выходят в правительство с предложениями по самоограничению. Перспектива этой инициативы равна нулю. Поскольку, если по кредитам все-таки есть эта угроза со стороны мошенников — на вас могут оформить заем, то пока со стороны маркетплейсов такой угрозы нет», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, решение о месте покупки и ее способе — это в любом случае личное дело покупателя, а если бизнес не развивается, то владельцам торговой сети лучше его закрыть.

При этом маркетплейсы часто предоставляют рассрочки и кредиты на товары, в последнее время это привело к увеличению числа любителей именно онлайн-покупок, заключил Беляев.