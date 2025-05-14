Делегация китайских высокотехнологичных компаний посетила «Технополис Москва»

Площадку «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» посетили представители более чем 20 научно‑технических и высокотехнологичных компаний Китайской Народной Республики, сообщил министр правительства города, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Гости ознакомились с инновационными производствами столичных резидентов и обсудили перспективы локализации и совместных НИОКР.

«По итогам 2024 года поставки столичной продукции в КНР выросли на 24% по сравнению с 2023 годом. В частности, на рынке Китая востребована высокотехнологичная продукция столичного производства, например, турбореактивные двигатели для авиационной промышленности, приборы и аппаратура, а также товары из отраслей микроэлектроники и оптики», — уточнил Гарбузов.

В ходе рабочего визита делегация, состоящая из представителей научно-технических и высокотехнологичных компаний Китая, посетила инновационное производство резидента ОЭЗ «Лассард», специализирующегося на выпуске лазерных систем и оборудования. Также зарубежные коллеги ознакомились с продукцией предприятия «Хирана плюс», создающего передовые аппараты искусственной вентиляции легких, и производством систем персонального и мобильного видеонаблюдения компании «Райтибор».

Отдельным пунктом программы стал осмотр фотовыставки на площадке «Печатники», посвященной 75-летию дипломатических отношений России с Китаем, где были представлены фотографии исторических событий двух стран.

«То, что мы сегодня увидели, превзошло наши ожидания. Оказалось, что, несмотря на все реалии и вызовы, стоящие перед Россией и Москвой, здесь налажен высокий уровень производства, выпуск инновационной продукции. И, конечно, нам было радостно видеть счастливые лица сотрудников предприятий», — отметил вице-президент института образования «Бэй Цин» Ян Шуцай.

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что в настоящее время более 20 компаний ОЭЗ наладили сотрудничество с Китаем и видят перспективы в его расширении.

«Пять предприятий проводят с китайскими партнерами совместные научные исследования, четыре — осуществили трансфер технологий. Перспективными направлениями считают взаимодействие в сфере производства микроэлектроники, биотехнологических лекарств, поставок современного постпечатного оборудования, комплектующих для медицинской техники. Для развития деловых контактов в ОЭЗ Москвы идет работа над организацией современных переговорных площадок, обучением сотрудников китайскому языку, созданию упрощенных каналов логистики и таможенного оформления», — заключил Геннадий Дегтев.