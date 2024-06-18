Делегация из Узбекистана познакомилась с промышленностью Подмосковья

Представители Ферганской области Узбекистана посетили цифровой промышленный коворкинг в формате «Лайт индастриал» в индустриальном парке «Есипово». Гости ознакомились с производством резидентов парка — «ССИ Решения» и «Барса груп», сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Целью визита стало изучение возможностей площадки для развития промышленного производства.

Посещение «Лайт индастриал» стало ответным визитом по итогам встреч рабочей группы Московской области с госструктурами и компаниями Узбекистана в рамках поездки российской делегации в мае.

Представители среднеазитского государства заинтересовались перспективами дальнейшего развития площадки формата «Лайт индастриал» в Есипово и инфраструктурными решениями для резидентов. Современные инжиниринговые системы, новый тип производственных помещений и удобная логистика значительно ускоряют сроки запуска производства для предприятий малого и среднего бизнеса.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.