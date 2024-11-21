Делегация из Узбекистана посетила цифровой промышленный коворкинг в Солнечногорске

Делегация Ферганской области посетила цифровой промышленный коворкинг Industrial City в индустриальном парке «Есипово» в г. о. Солнечногорск. Цель визита — развитие международного сотрудничества и обмен опытом. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности науки Московской области.

«Московская область активно развивает торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с регионами Узбекистана. Сегодня Узбекистан занимает 6-е место в списке наших партнеров по экспорту. Мы экспортируем туда фармацевтическую продукцию, вагоны для метро, изделия из древесины и многое другое. Это уже второй визит представителей Ферганской области в 2024 году, интерес вызывает опыт в сфере работы с инвесторами в Подмосковье, а также новый формат индустриальных парков — Light Industrial. Что касается инвестиций, то тут наблюдается устойчивый взаимный интерес. Компании из Узбекистана хотят инвестировать в Подмосковье, в то время как предпринимателям из Московской области интересен Узбекистан», — отметил заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Адиль Ганцов.

Особый интерес представителей Узбекистана вызвали инфраструктурные решения для резидентов — современные инжиниринговые системы, новый тип производственных помещений и удобная логистика, благодаря которым сокращаются сроки запуска производства для предприятий малого и среднего бизнеса. В настоящее время резидентами заполнены все три очереди проекта Industrual City в Есипово.

«Развитие международного сотрудничества дало новый импульс совместным проектам в сфере промышленности и производственных площадок. Мы видим запрос предприятий малого и среднего бизнеса на локализацию производства на территории России. Мы стремимся отвечать на запросы бизнеса Московской области, которым сформирован новый качественный подход к размещению производства — предпринимателям важна скорость запуска производства, и поэтому мы создаем универсальные площадки с необходимой инфраструктурой, готовые разместить предприятие с производством в любой сфере промышленности», — рассказал партнер ХСА, заместитель союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Артем Петрухин.

Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» активно развивает сотрудничество с Узбекистаном. В декабре запланирована бизнес-миссия предприятий Подмосковья в Узбекистан, которая организуется совместно с фондом поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.