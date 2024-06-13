Делегация из Узбекистана посетила подмосковные предприятия

Представители делегации из Узбекистана под руководством хокима Ташкентской области Зойира Мирзаева познакомились с инфраструктурой и предприятиями Подмосковья, работой его особой экономической зоны «Дубна», а также форматами промышленной локализации предприятий. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций Подмосковья.

В рамках визита на производственные площадки делегацию встречала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, руководство особой экономической зоны, а также представители промышленных предприятий.

«Сегодня Московская область и Узбекистан активно развивают экономическое сотрудничество. Только в прошлом году более 40 подмосковных компаний при поддержке региона стали участниками пяти международных выставочно-ярмарочных мероприятий в Узбекистане. Кроме того, мы организовали бизнес-миссию наших предпринимателей в Ташкенте. В этом году наши компании уже посетили три выставки в Узбекистане, еще ряд аналогичных мероприятий планируется для посещения. Эта активность выражается не только в экспортно-импортных контрактах, но и в инвестиционном сотрудничестве — интерес к этому есть со всех сторон. Визит бизнес-делегаций из Узбекистана в Подмосковье подтверждает это», — отметила Зиновьева.

В ходе визита гостей познакомили с инфраструктурой ОЭЗ «Дубна», которая является одной из крупнейших в России, рассказали о возможностях для размещения резидентов, созданных на территории ОЭЗ, и познакомили с работой нескольких ее предприятий. Темой отдельной беседы стали и другие возможности для локализации, которые Подмосковье может предложить инвесторам из других стран, а также размещение новых производств на площадках формата «Лайт индастриал».

Также гости посетили несколько производств компаний-резидентов. Одно из них — производство компании YADRO (российской технологической компании, входящей в «ИКС Холдинг»). В ОЭЗ предприятие запустило производство полного цикла по выпуску собственной вычислительной техники и радиоэлектронной продукции. Завод площадью 42 тыс. кв. метров оснащен современным оборудованием, возможности комплекса позволяют ежегодно выпускать до 12 млн кв. дециметров печатных плат и более 1 млн готовых систем.

Делегация побывала и на фармацевтическом предприятии ООО «ПСК Фарма» — одном из сильнейших представителей медицинского кластера предприятий особой экономической зоны. Здесь выпускают различные препараты, в том числе в рамках двух офсетов, подписанных компанией с Московской областью. В рамках первого предприятие уже осуществляет поставки препаратов для лечения бронхолегочных, аутоиммунных и других заболеваний для Подмосковья и России.

На ООО «Биофармлаб», которое также посетили гости, узбекской делегации продемонстрировали продукцию компании: косметические и дерматологические средства по уходу за кожей. Здесь выпускают свыше 500 видов данной продукции, а общий объем производства составляет 1,5 млн штук в месяц.

Также в рамках визита делегация Узбекистан посетила производство компании «Инфаприм» в Истринском г. о. — предприятие, где производят энтеральное питание и сухие молочные смеси, заменяющие грудное молоко для младенцев, а также «Люберецкий завод Монтажавтоматика», где налажен выпуск транформаторов и прочей электротехнической продукции.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.