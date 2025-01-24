Делегация из Индии посетила подмосковное фармпроизводство

Группа компаний «Рус Биофарм» приняла делегацию во главе с чрезвычайным и полномочным Послом Республики Индия в Российской Федерации господином Винаем Кумаром на заводе в ОЭЗ «Дубна». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Биофармацевтический завод «ПСК Фарма» группы «Рус Биофарм» занимается производством социально значимых лекарственных средств для терапии астмы и ХОБЛ, аутоиммунных и редких заболеваний, ВИЧ, туберкулеза, сахарного диабета 2 типа, онкологии и других.

Гостям был продемонстрирован научно-исследовательский центр компании, специалисты которого отвечают за широкий спектр задач: от разработки новых препаратов и методов исследований до передачи в промышленное производство. Лаборатории компании оснащены современным аналитическим оборудованием, которое позволяет проводить полный спектр контроля исходного сырья и произведенных лекарственных средств. Сотрудники «Рус Биофарм» рассказали о своей работе, в частности показали самый современный метод оценки свойств ингаляционных препаратов с применением каскадных импакторов, которые воспроизводят все отделы легких человека и позволяют определить, как препарат распределяется в них.

Экскурсия также включала посещение цехов по выпуску активных фармацевтических субстанций и готовых препаратов в форме растворов для инъекций, лиофилизатов, стерильных растворов для ингаляций, ингаляционных микродозированных препаратов в капсулах, аэрозолей, капсул и таблеток, в том числе диспергируемых. «Рус Биофарм» выстраивает все производственные процессы в соответствии со строгими международными и национальными требованиями GxP, в ходе визита гости узнали, как на предприятии обеспечивается соблюдение высоких стандартов качества и безопасности.

Особое внимание было уделено перспективам развития группы компаний — были представлены новые научно-исследовательские и производственные объекты, находящиеся на стадии строительства. Их создание необходимо для расширения портфеля препаратов и объемов их выпуска для удовлетворения растущей потребности российского рынка и экспортных партнеров.

В ходе встречи обсуждалось сотрудничество России и Индии в фармацевтической сфере, имеющее длительную историю успешного развития и значительный потенциал для дальнейшего роста. Посол отметил высокие успехи группы компаний «Рус Биофарм» и выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних связей в области лекарственного обеспечения.

«Деятельность таких производителей, как группа компаний «Рус Биофарм», имеет важное экономическое и социальное значение. Это яркий пример того, как взаимодействие России и Индии может приносить ощутимые результаты в науке и промышленности. «Рус Биофарм» — крупная компания, которая непрерывно инвестирует в развитие технологий, производства и, конечно, в собственную команду. Наши страны богаты талантливыми учеными, специалистами и обладают глубокой экспертизой в самых разных областях, включая медицину и фармацевтику. Такие проекты позволяют обмениваться этими знаниями друг с другом ради общего блага, ведь именно так мы сможем обеспечить здоровье и благополучие наших народов», — отметил Господин Винай Кумар.

«Наша компания динамично развивается — ежегодно мы регистрируем десятки технологически сложных препаратов, востребованных врачами и пациентами, наращиваем объемы выпуска субстанции и готовых препаратов. Важную роль в этом процессе играет сотрудничество с ведущими индийскими компаниями и отдельными высококвалифицированными специалистами, основанное на взаимном доверии и уважении. Мы выбрали такой путь, потому что в наших странах фармацевтическая промышленность находится на высоком уровне. Сегодня мы уже успешно совместно работаем над созданием аналогов, обеспечивая лекарственную безопасность пациентов. Впереди нас ждет развитие инноваций!» — сказал президент ГК «Рус Биофарм» Сатия Карм Пуния.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.