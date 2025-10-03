Делегация из Беларуси и губернатор Кузбасса запустили важный центр в Белово

сегодня в 16:38

Глава Белово Сергей Алексеев рассказал, что в городе при участии делегатов из Беларуси и губернатора Кузбасса Ильи Середюка был открыт значимый центр, сообщает Сiбдепо .

Утром заместитель премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич и чрезвычайный и полномочный посол страны Александр Рогожник провели встречу в Кемерове с главой Кузбасса.

«Символическим запуском отремонтированного двигателя карьерного самосвала открыли в Белово вторую очередь крупнейшего в России Центра технической поддержки БЕЛАЗ и мультибрендовый центр „Белорусские машины“», — отметил Сергей Алексеев.

Ранее компания «Лемана ПРО» совместно с ТД «Ван Маркет» представили первый в российском ретейле проект замкнутого цикла по переработке упаковочной пленки. Презентация состоялась 2 октября в рамках пресс-тура на производство в Московской области.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.