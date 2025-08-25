сегодня в 18:46

Делегация из Алжира оценила передовые технологии «Метровагонмаша» в Мытищах

Делегация из Алжирской Народной Демократической Республики, в состав которой вошли генеральный директор Алжирского метрополитена Менад Херфи, директор по эксплуатации подвижного состава Реда Луми и генеральный директор компании Cital Вахида Шааб, в рамках Московского международного транспортного саммита посетила АО «Метровагонмаш» в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Гости ознакомились с производственными процессами предприятия, включая современные технологии и инновационное оборудование, автоматизацию и роботизацию производства. Им показали эталонные линии сборки вагонов метро «Москва-2024» и цех приемо-сдаточных испытаний.

Члены алжирской делегации высоко оценили производственные мощности предприятия.

Визит представителей Алжира на завод «Метровагонмаш» продемонстрировал открытость и готовность российских предприятий к международному сотрудничеству, стремление делиться лучшими практиками и технологиями, а также укреплять взаимовыгодные связи с зарубежными партнерами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.