«Дела плохи»: аналитик объяснил, зачем вводят контроль за рассрочками россиян

Правительство РФ предложило фиксировать в кредитной истории граждан рассрочки на сумму более 50 тысяч рублей. Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой Монетный дом» Дмитрий Голубовский рассказал о причинах ужесточения финансового контроля, сообщает АБН24 .

Законопроектом предлагается обязать сервисы рассрочки передавать в бюро кредитных историй (БКИ) данные о покупателях с рассрочками свыше 50 тысяч рублей. Проект рассмотрят в весеннюю сессию, а вступить в силу нововведение может уже в 2026 году.

По словам Голубовского, население в России «перекредитовано», просрочки растут, задолженности могут накапливаться по нескольким договорам, при этом общая сумма долгов государству неизвестна.

«В общем, дела с деньгами у народа плохи. Вот власти и хотят ужесточить контроль над кредитной нагрузкой населения, потому что действительно можно влезть во всякие разные рассрочки на разных платформах», — пояснил эксперт.

Он допустил, что фискальный смысл в этом нововведении также может быть.