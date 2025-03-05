«Дела плохи»: аналитик объяснил, зачем вводят контроль за рассрочками россиян
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Правительство РФ предложило фиксировать в кредитной истории граждан рассрочки на сумму более 50 тысяч рублей. Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой Монетный дом» Дмитрий Голубовский рассказал о причинах ужесточения финансового контроля, сообщает АБН24.
Законопроектом предлагается обязать сервисы рассрочки передавать в бюро кредитных историй (БКИ) данные о покупателях с рассрочками свыше 50 тысяч рублей. Проект рассмотрят в весеннюю сессию, а вступить в силу нововведение может уже в 2026 году.
По словам Голубовского, население в России «перекредитовано», просрочки растут, задолженности могут накапливаться по нескольким договорам, при этом общая сумма долгов государству неизвестна.
«В общем, дела с деньгами у народа плохи. Вот власти и хотят ужесточить контроль над кредитной нагрузкой населения, потому что действительно можно влезть во всякие разные рассрочки на разных платформах», — пояснил эксперт.
Он допустил, что фискальный смысл в этом нововведении также может быть.