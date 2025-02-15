Дефицита красной икры на Масленицу в России не прогнозируют

В стране дефицита качественной красной икры по доступным ценам к Масленице и 8 Марта не ожидается, рыбаки снижают ее стоимость перед праздниками, сообщает ТАСС .

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) отметила, что на сегодняшний день отпускные цены на лососевую икру на Дальнем Востоке сильно уменьшились. В закупке у рыбаков стоимость соленой икры горбуши начинается от 4,5 тыс. рублей за 1 кг, это в 1,5 раза ниже цен декабря прошлого года, на икру кеты — от 5,5 тыс. рублей за 1 кг (на 15% меньше).

Стоимость опта в ЦФО также понижается, но не так сильно. Напрмиер, оптовая цена икры горбуши в столице снизилась менее чем на 1%, до 8,1 тыс. рублей за 1 кг, икры кеты — на 7% (средняя цена — 8 тыс. рублей за 1 кг).

«На складах у рыбаков Дальнего Востока остался достаточно большой запас красной икры, как мороженых ястыков, которые закупают рыбоперерабатывающие заводы для дальнейшей переработки, так и соленой икры в потребительской и оптовой упаковке», — уточнил президент ВАРПЭ Герман Зверев

По его словам, организация готова полностью обеспечить спрос на данную продукцию к праздникам — Масленице, 23 Февраля и 8 Марта.