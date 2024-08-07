Дефицит российского бюджета составил 0,7% ВВП за 7 месяцев

За январь–июль этого года дефицит российского бюджета составил 0,7% ВВП, сообщается на сайте Минфина.

В аналогичный период прошлого года он был 1,5% ВВП.

Объем доходов федбюджета составил 19,747 трлн рублей, что на 35,9% больше объема поступления доходов в таком же периоде 2023 года. Из них ненефтегазовые доходы — 12,970 трлн рублей, они выросли на 25,5% год к году. А нефтегазовые доходы были 6,777 трлн рублей, это плюс 61,6% к аналогичному периоду прошлого года.

Предварительно, объем расходов бюджета РФ по итогам семи месяцев составил 21,109 трлн рублей. Это превышает показатели предыдущего года на 23,3%.

При этом, согласно имеющимся данным, отечественный бюджет исполняется в соответствии с параметрами первичного структурного дефицита, а операции по использованию/формированию средств ФНБ проводятся в рамках механизма «бюджетного правила».