Давление широких масс: названа возможная причина снижения ключевой ставки

сегодня в 18:14

Экономический эксперт Михаил Беляев в ходе пресс-конференции объяснил, что Центральный Банк России снизил ключевую ставку на 2% под давлением широких масс.

«Это было результатом давления всех кругов, каких только можно: бизнесмены, промышленники, аграрии, индустриальный сектор и общественность, для которой стали недоступны потребительские кредиты. И ипотека высоко вскочила», — сказал Беляев.

Он отметил, что решение по снижению ключевой ставки было консенсусным.

О последствиях снижения ключевой ставки ЦБ до 18% для экономики, бизнеса, курса рубля, читайте в материале РИАМО.