Commerzbank намерен уволить тысячи сотрудников и избежать поглощения UniCredit

В немецком финансовом секторе ожидаются перемены. 13 февраля должно прозвучать важное заявление от нового CEO Commerzbank Беттины Орлопп, которая представит обновленную стратегию развития банка и расскажет, как компания планирует избежать поглощения UniCredit, пишет РБК .

По информации осведомленных источников, финансовая организация готовится к радикальным мерам по оптимизации штата. Хотя точные цифры пока не озвучены, инсайдеры предполагают увольнение нескольких тысяч работников. Эти шаги рассматриваются как ответ на действия руководителя итальянского Unicredit Андреа Орчела.

Предстоящая реструктуризация, детали которой в ближайшее время будут переданы на рассмотрение рабочего совета, направлена на укрепление самостоятельности банка. Новая стратегия призвана убедить инвесторов в способности Commerzbank автономно наращивать доходность и обеспечивать стабильные дивидендные выплаты.

В прошлом году правительство Германии, владеющее 12% акций Commerzbank после продажи 4,5% UniCredit, выразило свое несогласие с потенциальной сделкой. Несмотря на общую поддержку со стороны других инвесторов, серьезную обеспокоенность высказывают и профсоюзные организации, предупреждая о возможном масштабном сокращении персонала — до 15 000 сотрудников могут потерять работу.

Тем временем итальянский банковский гигант UniCredit, возглавляемый Андреа Орчелом, который открыто заявляет о намерениях поглощения немецкого банка, существенно нарастил свое присутствие в Commerzbank к концу года — до 28%. При положительном решении надзорных органов UniCredit может стать доминирующим акционером в структуре немецкого финансового института.

В ходе масштабной реорганизации, начатой два года назад под руководством экс-главы Манфреда Кнофа, банковская сеть Commerzbank подверглась существенному сокращению — около 400 филиалов прекратили работу. Как отмечает Financial Times, несмотря на значительное сокращение персонала, операционные издержки финансового учреждения все еще превышают показатели других игроков рынка.