«Чтобы жить без унижения»: экономист озвучил справедливую пенсию для россиян
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Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода полагает, что российские пенсионеры должны получать ежемесячно минимум по 50 тысяч рублей в качестве выплат по старости, сообщает Газета.ru.
По словам эксперта, такой вывод сделан на основе скромных расходов неработающих пожилых людей, которым необходимо оплачивать жилищно-коммунальные услуги, покупать продукты первой необходимости и лекарства.
«50 тыс. рублей хватит для того, чтобы жить на минимальную сумму без дополнительных источников дохода и жить без унижения», — уверен Лобода.
Экономист также убежден, что переоценка действующих выплат и реальных доходов должна производиться лишь после того, как курс рубля продолжит оставаться стабильным на протяжении долгого времени.