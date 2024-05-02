«Чтобы жить без унижения»: экономист озвучил справедливую пенсию для россиян

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода полагает, что российские пенсионеры должны получать ежемесячно минимум по 50 тысяч рублей в качестве выплат по старости, сообщает Газета.ru .

По словам эксперта, такой вывод сделан на основе скромных расходов неработающих пожилых людей, которым необходимо оплачивать жилищно-коммунальные услуги, покупать продукты первой необходимости и лекарства.

«50 тыс. рублей хватит для того, чтобы жить на минимальную сумму без дополнительных источников дохода и жить без унижения», — уверен Лобода.

Экономист также убежден, что переоценка действующих выплат и реальных доходов должна производиться лишь после того, как курс рубля продолжит оставаться стабильным на протяжении долгого времени.