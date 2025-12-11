Что известно о предложении США по возвращению России в глобальную экономику

Детали американской стратегии по вовлечению России обратно в мировую экономическую систему частично обсуждались с российской стороной, однако многие аспекты остаются неясными. Удивление вызывает и реакция европейских стран, испытывающих явную потребность в российских энергоносителях, но демонстрирующих противоречивое поведение, сообщает Общественное Телевидение России .

Администрация США представила европейским партнерам концепцию мер по восстановлению позиций России в мировой экономике после урегулирования конфликта на Украине. По данным The Wall Street Journal, документ содержит планы американских и других международных компаний по использованию около 200 миллиардов долларов замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины.

Одним из рассматриваемых проектов является строительство центра обработки данных, который будет обеспечиваться электроэнергией от Запорожской АЭС. Кроме того, в документе содержатся общие принципы вывода российской экономики из «состояния нестабильности».

Американские власти заинтересованы в привлечении своих компаний к работе в ключевых отраслях, таких как добыча редкоземельных металлов, разработка нефтегазовых проектов в Арктике и другие. Вашингтон также предлагает способствовать возобновлению поставок российских энергоносителей в страны Западной Европы и другие регионы мира.

Европейские официальные лица отнеслись к плану скептически, выразив сомнения в реалистичности некоторых его элементов. Один из источников издания сравнил эти договоренности с послевоенным разделом сфер влияния в Европе. Европейский союз продолжает настаивать на использовании российских активов для финансирования поставок вооружений Украине.

