Позитивный сигнал: что изменит уголовная ответственность за незаконный майнинг

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий уголовную ответственность за незаконный майнинг криптовалют. Новые меры могут затронуть тех, кто добывает цифровые активы вне установленного правового поля или причиняет значительный ущерб государству, бизнесу и гражданам. При этом для легальных участников рынка инициатива способна повысить прозрачность отрасли и снизить уровень недобросовестной конкуренции, сообщил РИАМО технический директор по майнингу АО «ГБИГ Майнинг» Никита Навроцкий.

Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за незаконный майнинг криптовалют. Документ стал очередным этапом формирования системы регулирования отрасли после легализации майнинга в России в 2024 году.

Согласно законопроекту, ответственность может наступить в случаях, когда незаконная добыча криптовалюты или работа вне официального реестра привели к получению крупного дохода либо нанесли ущерб гражданам, организациям или государству на сумму свыше 3,5 млн рублей. В качестве наказания предусмотрены штрафы до 1,5 млн рублей, обязательные работы до 480 часов или принудительные работы сроком до двух лет. Для более тяжких нарушений могут применяться дополнительные санкции, включая лишение свободы и конфискацию оборудования.

По мнению Навроцкого, инициатива является позитивным сигналом для промышленного майнинга.

«Это решение отделяет легальных участников рынка от теневого сегмента и делает правила игры более предсказуемыми», — отметил эксперт.

Он напомнил, что после запуска реестров ФНС отрасль начала постепенно переходить к официальной модели работы. Сервис «МайнингРеестр» уже действует на сайте налоговой службы, а компании и ИП получили возможность зарегистрировать деятельность в установленном порядке.

Навроцкий подчеркнул, что усиление контроля способствует росту прозрачности рынка, что особенно важно для инвесторов, банков, инфраструктурных партнеров и владельцев крупных майнинговых площадок.

Еще одним фактором ужесточения регулирования стала высокая нагрузка на энергосистему. По словам эксперта, борьба с нелегальным майнингом соответствует действующему курсу государства на ограничение бесконтрольного потребления электроэнергии и введение специальных режимов регулирования в отдельных регионах.

Кроме того, новые меры могут ускорить профессионализацию отрасли. По мере сокращения теневого сегмента становится проще развивать крупные дата-центры, выстраивать прозрачную налоговую отчетность и привлекать инвестиции в технологическую инфраструктуру.

«Для легальных игроков это означает меньше недобросовестной конкуренции, больше доверия со стороны партнеров и более четкие условия масштабирования бизнеса», — резюмировал Навроцкий.

