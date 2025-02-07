Новые нормы регулирования ЦБ в 2025 году могут привести к сокращению выдачи микрозаймов и снижению числа микрофинансовых организаций (МФО) на рынке, сообщила РИАМО экономист, эксперт по финансовым операциям Ольга Гогаладзе.

В 2024 году около 30% МФО оказались убыточными, идет консолидация рынка — «банковские» МФО поглощают более мелких конкурентов. Аналитики ожидают, что к концу года доля крупных МФО вырастет до 70%. Они могут получать более дешевое фондирование за счет головной банковской компании, в то время как небольшие компании вынуждены привлекать капитал гораздо дороже.

Регулирование Банка России приведет к тому, что объем выдачи займов МФО в 2025 году может сократиться относительно 2024 года, как и количество МФО в реестре, подчеркивает Гогаладзе. В июле 2025 года вступят в силу сразу две нормы. Во-первых, будет введено ограничение предельной переплаты по займу: она на не должна будет превышать 100% от тела долга вместо текущих 130%. Во-вторых, заработает запрет на «новацию договора потребительского кредитования», чтобы заемщики не набирали новых займов для погашения старых, объясняет эксперт.

«Все это снижает рентабельность капитала МФО и вынуждает их уходить с „белого“ рынка. Высока вероятность того, что некоторые МФО уйдут в „серую зону“ и будут уклоняться от регулирования ЦБ. Спрос на микрозаймы никуда не уйдет, люди все равно продолжат брать в долг „до зарплаты“, поэтому рынок МФО будет жить под строгим надзором ЦБ», — резюмирует экономист.