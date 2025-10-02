Экономист спрогнозировал курс евро и доллара к рублю на октябрь

Девальвация рубля в текущих условиях является логичной целью сохранить макроэкономическое равновесие и эффективность хозяйственной системы России. Однако слишком сильное ослабление национальной валюты несет в себе значительные риски, сообщил РИАМО доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Поддерживающим фактором для курса рубля стал налоговый период, который вынуждал экспортеров осуществлять продажу валютной выручки для осуществления выплат по налогам. Именно для решения проблемы объема рублевого эквивалента продаваемой выручки за счет снижения курса национальной валюты и была осуществлена скупка валюты банками и корпорациями на межбанковском рынке в начале и середине сентября, отметил эксперт.

Налоговый период завершился с концом сентября, по его результатам курс рубля стабилизировался в диапазоне 83-86 рублей за доллар и 96-99 рублей за евро.

Очевидно, что девальвация рубля в текущих внешнеполитических и внешнеэкономических условиях является вполне логичной целью сохранить макроэкономическое равновесие и эффективность хозяйственной системы, а значит, что в октябре тенденция к понижению курса рубля продолжится, считает Хачатурян. Однако скорее всего в меньшем масштабе, так как слишком сильное ослабление национальной валюты несет с собой значительные риски роста социального напряжения.

Излишнее ослабление нацвалюты также резко удешевляет импорт, что, с одной стороны, позволяет наполнить рынок товарами, что в условиях санкций является важной задачей, с другой — резкий рост импорта всегда сопровождается ростом цен на него в виду существующих сложностей в осуществлении поставок. Рост цен на импорт толкает инфляцию вверх, что снижает уровень жизни и покупательную способность населения», — заявил эксперт.

В этой связи можно предположить, что ЦБ РФ будет осуществлять интервенции в рамках торгов юанем, чтобы стабилизировать курс, что позволит держать его в октябре в диапазоне 85-89 рублей за доллар и 95-99 рублей за евро, заключил Хачатурян.

