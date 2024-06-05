Член комитета Мособлдумы Володин объяснил суть изменения налоговой системы

Суть совершенствования налоговой системы заключается в достижении социальной справедливости и решении сложных задач, которые стоят перед государством, сообщил РИАМО член комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Роман Володин.

«Суть изменения налоговой системы: достичь социальной справедливости и решить сложные задачи, стоящие перед нашим государством. Тут важно понимать, что налоговые изменения в части введения прогрессивной шкалы НДФЛ коснутся лишь 3% трудоспособного населения нашей страны. Дополнительные поступления в федеральный бюджет пойдут на социально-экономическое развитие страны», – сказал Володин.

Он добавил, что в первую очередь поступления направят на достижение целей нацпроектов «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры».

«Часть средств будет направлена на поддержку соцсферы: ремонт и оснащение социальных учреждений, продление программы материнского капитала и др. В целом усовершенствованная налоговая система позволит улучшить инфраструктуру, с которой каждый из нас почти ежедневно сталкивается. Она затрагивает, например, упрощенную систему налогообложения — УСН», – отметил член комитета.

Володин также пояснил, что УСН — это специальный налоговый режим, на котором предприниматели и компании платят только один налог с доходов. Для работы на этой системе, бизнес должен соблюдать ряд определенных условий. Одно из них — лимит доходов за год.

«Налоговые изменения предлагают повысить порог для применения УСН по доходам с 265,8 млн до 450 млн рублей, а по остаточной стоимости основных средств — с 150 млн до 200 млн рублей. Кроме того, будет отменено и повышенные ставки налога при УСН: 8% для базы «Доходы» и 20% для базы «Доходы минус расходы». В текущем моменте ставки действуют при годовом доходе от 199,35 млн рублей. Вместо этого весь бизнес на УСН будет применять базовые ставки: 6 и 15% соответственно», – рассказал он.

И резюмировал, что для семей с двумя и более детьми и душевым доходом ниже полутора прожиточных минимумов предложат налоговый вычет для снижения их НДФЛ до 6%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям обратил внимание на важность сопровождения проектов малого бизнеса.

«Считаем важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса. Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.