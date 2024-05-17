сегодня в 15:18

Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за год снизилась на 10,9%

Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» составила 13 млрд рублей. Такие показатели ниже на 10,9% по сравнению с 1 кварталом прошлого года, сообщается на сайте БСПБ .

По итогам 1 квартала 2024 года чистый процентный доход составил 17,2 млрд рублей.

Чистый комиссионный доход составил 2,7 млрд рублей. Показатели снизились на 25,4% по сравнению с 2023 годом.

В 1 квартале 2024 года выпуска составила 22,3 млрд рублей. На 1 апреля 2024 года кредиты и авансы клиентам до вычета резервов​.

Также на сайте опубликованы показатели кредитного портфеля. По данным на 1 апреля доля проблемной задолженности составила 4,4%.