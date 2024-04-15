Число внесудебных банкротств в России выросло в пять раз

В РФ количество внесудебных банкротств в январе–марте увеличилось в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Всего за первый квартал процедуру запустили 12,6 тыс. человек, пишет газета «Известия» .

Такая информация следует из данных «Федресурса».

Свыше 50% из дел по банкротству пришлось на пенсионеров. Среди субъектов РФ по общему количеству подобных дел лидируют Краснодарский и Алтайский края, Свердловская, Челябинская и Омская области.

За время действия механизма внесудебного банкротства в стране (с сентября 2020 года) начато 42 тыс. процедур на общую сумму долга свыше 17 млрд рублей. Из них 50% завершены: россиянам списали долги на 7,3 млрд рублей.

При этом в России отмечается сильное замедление темпов роста проведения процедуры банкротства через суд.

Основную часть процедур банкротства (97%) инициируют физлица, остальные — конкурсные кредиторы и ФНС.

Глава «Федресурса» Алексей Юхнин уточнил, что бесплатное освобождение от непосильного долга в стране имеет большую соцзначимость для наименее защищенных слоев населения.

«Пока внесудебное банкротство — совсем молодой институт, поэтому темпы роста будут сохраняться высокими. Новые категории граждан, которым стала доступна процедура, будут активно пользоваться ее возможностями», — сказал Юхнин.

В Минэкономразвития РФ отметили, что статистика во внесудебной процедуре показывает положительный эффект внесенных изменений в закон страны.