Число вакансий в российском растениеводстве увеличилось вдвое в 2025 г

«Авито Работа» и селекционно-семеноводческая компания RUSEED провели совместное исследование ситуации с кадрами в российском растениеводстве в текущем году. Они выяснили, что число вакансий в этой сфере увеличилось вдвое, а самые востребованные специалисты — агрономы.

Исследование заключалось в анализе спроса и предложения на рынке, составлении картины востребованных профессий, условий труда и необходимых работодателям навыков кандидатов.

В результате выяснилось, что число вакансий для работников сельского хозяйства в России увеличилось более чем вдвое за год. Предложение по зарплате в среднем выросло на 16%, до 72 000 руб/мес. Лучшую динамику прироста этого показателя продемонстрировали следующие округа: ПФО (+24%), СЗФО (+21%), ЮФО (+16%) и СКФО (+16%).

За первые 6 месяцев 2025 года количество вакансий в сфере сельского хозяйства увеличилось на 24%. Наиболее востребованными были агрономы — число вакансий на сервисе для них выросло на 35% год к году, при этом среднее зарплатное предложение достигло 100 000 руб/мес.

Зарплатные предложения варьируются от 60 000 до 300 000 рублей в зависимости от региона и квалификации. Больше всего работодатели готовы платить узким специалистам. Обязательное требование — чтобы у кандидата был набор навыков, позволяющих использовать цифровые технологии.

«Ситуация с кадрами в нашей отрасли меняется. Мы уже знаем, где найти просто хорошего растениевода. Благодаря совместным усилиям государства, учебных заведений и бизнеса, таких специалистов становится больше. Сегодня наш фокус смещается в сторону работников не только с аграрными, но и с цифровыми компетенциями — нужны специалисты, умеющие работать с базами данных, платформами, системами искусственного интеллекта. За этим будущее отрасли», — сказал управляющий партнер селекционно-семеноводческой компании RUSEED Марк Гехт.

По данным аналитиков, спрос на агрономов вырос благодаря расширению сельхозпроизводства, внедрению новых технологий и необходимости повышения урожайности. Работодатели готовы увеличивать зарплаты в борьбе за кадры. Так, в Сибирском федеральном округе среднее зарплатное предложение для агрономов выросло на 50%, на Урале — на 48%, в ЮФО — на 22%.

Офисные специалисты в сфере растениеводства также востребованы. Речь идет о логистах, менеджерах по продажам, маркетологах. Здесь предлагаемая зарплата тоже выросла за год. В среднем предложение для менеджера по продажам в растениеводстве на «Авито Работе» составляет 90 000 рублей, логиста — 83 000 рублей.

Кадровый вызов в отрасли решают за счет расширения границ найма и гибкой системы привлечения специалистов всех возрастов. На 45% увеличилось число вакансий агрономов для студентов с различными вариантами занятости. Наибольший рост средних зарплатных предложений для них отмечается в Приволжском, Сибирском и Центральном федеральных округах. У кандидатов с цифровыми компетенциями большой шанс получить работу.

По данным опроса работодателей отрасли, востребованными также являются научные и исследовательские кадры — ученые, исследователи в области селекции. За таких специалистов идет межотраслевая конкуренция. Большинство крупных работодателей отрасли популяризируют аграрные профессии на уровне школьников и студентов, чтобы выиграть битву за кадры.

По данным опроса сотрудников компании RUSEED, главный мотивирующий фактор для 48% опрошенных — интерес к сельскому хозяйству в целом, для 26% — стабильный заработок, гарантии и соцпакет, для 12% — желание принести пользу стране.

«За 10 месяцев 2025 года мы видим рост числа вакансий для работников АПК на 135% и увеличение зарплатных предложений на 16% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Это говорит и о спросе на кадры, и о том, что предприятия готовы платить больше специалистам, особенно, в условиях дефицита.