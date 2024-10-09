Число участников бизнес-программы «Сделано в Москве» превысило 6 тысяч человек

К проекту «Сделано в Москве» присоединилось около 500 брендов. Число участников программы превысило 6 тысяч человек, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

«С начала года предприниматели продали порядка 100 тысяч товаров на сумму 325 млн рублей. Только с июля по сентябрь этот показатель достиг 170 млн рублей, что втрое больше, чем за весь 2023-й», — рассказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

В этом году 60% продукции реализовали во время крупных городских мероприятий и на выставках, в магазинах. На маркете на Болотной площади около 400 предприятий представили свои товары в рамках фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Более 50 млн рублей — это общий оборот по итогам события.

40% пришлось на онлайн-торговлю. Витрины проекта появились в январе на трех самых крупных маркетплейсах страны. Бизнесменам помогают регистрировать проекты и продвигать товары с помощью акций и рекламных кампаний.

Фото - © Пресс-служба ДПиИР Фото - © Пресс-служба ДПиИР Фото - © Пресс-служба ДПиИР

Сайт «Сделано в Москве» с момента его создания посетили 4 млн пользователей. На ресурсе размещено более 29 тысяч товаров, в том числе одежда, детские игрушки, предметы интерьера и так далее.

Москвичи предложили дополнить онлайн-магазин познавательным контентом, что и было успешно реализовано. На сайте появились интервью с основателями компании, статьи экспертов, обзоры косметики, идеи для формирования гардероба и даже видеоэкскурсии по производствам.

Во время обсуждения развития программы «Сделано в Москве» в проекте «Город идей» поступило более 1,6 тысячи инициатив. Из них отобрали 62 наиболее перспективные и успешно реализовывают их.