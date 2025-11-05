Число стран, покупающих у России пшеницу, сократилось с 50 до 30

С июля по октябрь 2025 года отгрузки зерна за рубеж составили 20,6 млн тонн, что на 25% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. Наиболее заметное снижение зафиксировано в октябре, когда экспорт упал на 20% до 6,5 млн тонн. Особенно сильно пострадали поставки ячменя и кукурузы, сократившиеся более чем в два раза, при этом ассортимент экспортируемых культур уменьшился с 26 до 9 позиций.

Значительно изменилась и география поставок: если в октябре 2024 года российская пшеница поставлялась в 50 стран, то в текущем году — лишь в 30. Крупнейшими покупателями остаются Египет и Турция, при этом последняя увеличила закупки в 1,9 раза. Наблюдается активный рост поставок в Иран, Бангладеш и Ливию, тогда как традиционные рынки сбыта демонстрируют снижение объемов закупок.

Ценовая конкурентоспособность российской пшеницы сохраняется — стоимость на уровне 230 долларов за тонну практически сравнялась с европейскими аналогами, однако внутренние цены для производителей снизились до 160,7 долларов за тонну, что создает давление на рентабельность аграрного сектора.