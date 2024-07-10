Число самозанятых в Подмосковье выросло почти на 14% с начала года

Число самозанятых в Подмосковье превысило 740 тыс. Зампредседателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала о динамике роста и мерах поддержки, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Подмосковье занимает второе место в стране по числу самозанятых. По итогам первого полугодия 2024 года количество самозанятых в регионе увеличилось до 743 062. Таким образом, с начала года рост составил 13,8% это более 90 тыс. самозанятых», — сказала Екатерина Зиновьева.

Зампред напомнила, что самозанятые региона в течение года могут подать заявку на получение субсидии до 500 тыс. рублей при выходе на маркетплейсы. Сделать это можно онлайн на инвестиционном портале Московской области, созданном в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Также самозанятые могут воспользоваться консультациями и сервисами центра «Мой бизнес» Московской области, работающего в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», в том числе получить бесплатную консультацию по получению федеральных и региональных мер поддержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.