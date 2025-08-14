Число самозанятых в Подмосковье приблизилось к 1 млн

По итогам семи месяцев этого года количество предпринимателей, работающих в статусе самозанятых, превысило 980 тысяч, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В Подмосковье активно растет количество самозанятых. Сегодня в Московской области зарегистрировано 981,4 тысячи самозанятых: за семь месяцев этого года рост составил порядка 137 тысяч. При этом за аналогичный период прошлого года в регионе было зарегистрировано около 109 тысяч самозанятых. Таким образом, мы видим, что в Подмосковье растет интерес к этому режиму занятости», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она также напомнила, что 15 августа в Орехово-Зуево состоится гастрономический и креативный фестиваль «100% Креатив». В рамках программы состоится ярмарка брендов Московской области, основателями многих из них являются самозанятые. Мероприятие пройдет на территории креативного кластера «Стачка». Подробная информация и регистрация — на сайте.

Поддержка предпринимателей в Подмосковье осуществляется, в том числе в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Больше о поддержке подмосковного бизнеса можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.