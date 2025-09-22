Число самозанятых в Подмосковье достигло 1 млн

Количество предпринимателей, работающих в статусе самозанятых на территории Московской области, превысило отметку в 1 млн человек. Об этом в своем Telegram-канале рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«По итогам августа число самозанятых в Подмосковье составляет более 1 млн человек. Отмечу, что летом этого года было зарегистрировано 69,6 тыс. самозанятых. Всего с начала года рост составил 158,6 тыс.», — сказала зампред Зиновьева.

Екатерина Зиновьева также отметила, что самозанятые региона являются активными участниками госзакупок. Так, в январе–июне 2025 года госкомпании по 223-ФЗ закупили у самозанятых Подмосковья товаров и услуг на сумму 674 млн рублей. По сравнению с первым полугодием 2024 года объем закупок вырос более чем в два раза.

Информация о поддержке бизнеса доступна на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/. Инвестпортал создан в рамках регинвестстандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье реализовали ряд мероприятий, которые упрощают работу малого бизнеса в парках.

«Приятно, когда инвесторы вкладывают деньги в аттракционы или какие-то воспитательные, образовательные программы. Все это мы можем видеть в наших парках, и все это требует дальнейшего внимания», — добавил глава региона.