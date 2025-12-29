сегодня в 18:17

Число операций с использованием банковских карт сократилось в России

Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина сообщила о сокращении транзакций по банковским картам в третьем квартале 2025 года. Наблюдается падение количества операций на 3% и уменьшение суммарных объемов на 6%, сообщает ТАСС .

По словам Бакиной, уже заметно, что расширение использования карт замедляется. Сравнивая данные за третьи кварталы текущего и прошлого годов, прослеживается отрицательная динамика.

«Снижение составило 3% и 6% по количеству и объему соответственно», — пояснила Бакина.

При этом она подчеркнула, что российский рынок достаточно большой для всех видов платежей, поскольку каждый потребитель выбирает наиболее удобный для себя способ оплаты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.